Джонсон не намерен просить ЕС об отсрочке Brexit

19 октября 2019 18:42 (UTC+04:00)

Премьер Великобритании Борис Джонсон не будет просить ЕС о переносе сроков Brexit и пообещал сделать все, чтобы вывести страну из Евросоюза 31 октября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сам премьер заявил в палате общин британского парламента.

Ранее в субботу палата приняла поправку к тексту соглашения о Brexit о том, что премьер обязан просить Брюссель об отсрочке до утверждения сделки парламентом.

"Лучшее для Британии - это выйти из ЕС 31 октября. Я не буду просить ЕС об отсрочке, и закон не обязывает меня этого делать. Дальнейшая задержка навредит стране", - сказал Джонсон под крики негодования парламентариев.

По его словам, на следующей неделе правительство "представит законопроект, который необходимо принять для обеспечения вывода Британии из Евросоюза".

"Наша политика такова: никаких переносов (сроков Brexit), я продолжу делать все, чтобы вывести страну из ЕС 31 октября", - сказал Джонсон.

Судьба сделки в парламенте туманна: предлагаемое Джонсоном соглашение не поддерживают оппозиционные партии, союзные консерваторам североирландские юнионисты и часть тори.

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