Фунт дешевеет на неопределенности вокруг Brexit

21 октября 2019 11:23 (UTC+04:00)

Курс фунта стерлингов к доллару снижается в понедельник утром, — трейдеры оценивают результаты парламентских слушаний по Brexit. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,2904 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2971 доллара. Курс доллара к иене растет до 108,53 иены за доллар против предыдущего закрытия в 108,42 иены. Курс евро к доллару снижается до 1,1157 доллара за евро с 1,1169 доллара на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилен и составляет 97,36 пункта.

Британская валюта находится под давлением неопределенности с Brexit. Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона просить ЕС о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок.

"Волатильность будет повышаться до тех пор, пока не появится более четкая картина", — приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного стратега-аналитика Bannockburn Global Forex Марка Чандлера (Marc Chandler).

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