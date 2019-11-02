"Врачи без границ" призвали ЕС создать гуманный механизм спасения мигрантов

2 ноября 2019 04:45 (UTC+04:00)

Гуманитарная организация "Врачи без границ" (Médecins Sans Frontières, MSF) призывает Европейский союз создать поисково-спасательный механизм в Средиземном море и разработать "предсказуемый" механизм высадки мигрантов со спасательных судов.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил глава миссии MSF в Ливии и Средиземноморье Майкл Фарк.

"Мы призываем Европу срочно обеспечить проактивный и достаточный потенциал для проведения поисково-спасательных операций в Средиземном море. Мы видели, что это возможно сделать, например, с помощью Mare Nostrum, военно-морской и воздушной операции, которая была инициирована итальянским правительством и продлилась год", - заявил Фарк.

Фарк также обвинил страны Евросоюза в том, что они "сознательно пренебрегают своими обязанностями по спасению в море и оказывают политическую и материальную поддержку ливийской береговой охране", которая отправляет мигрантов Ливию. По его словам, с апреля при поддержке ЕС ливийская береговая охрана вернула почти 8 тысяч мигрантов, которые были захвачены ей в море.

"Мы просим европейские правительства соответствовать своим принципам, выражать и выполнять свои гуманитарные и правовые обязательства", - отметил Фарк, добавив, что все европейские страны должны разделить ответственность и облегчить бремя прибрежных государств.

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