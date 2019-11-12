В Италии объявили наивысший уровень опасности из-за сильных ливней

12 ноября 2019 13:16 (UTC+04:00)

Наивысший - красный - уровень опасности объявлен на юге Италии из-за ожидаемых там во вторник сильных ливней и гроз. Об этом сообщил Департамент гражданской защиты страны, Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, стихия в основном затронет восточное побережье Сицилии, а также южные области Калабрия и Базиликата. Оранжевый уровень опасности объявлен в южной Апулии, при этом на большей части территории Апеннин действует желтый уровень.

Непростая обстановка будет наблюдаться во вторник и в Венеции. Как сообщают власти города, к 10:00 по местному времени (12:00 мск) уровень подъема воды достигнет 140 см, при том что критической отметкой считаются уже 130 см.

По данным телеканала TGCOM24, в связи с волной непогоды в ряде городов, в том числе в Неаполе, Венеции, Таранто, Лечче, Бриндизи, Катандзаро, Катании, будут закрыты школы. Из-за сильного ветра и ливней ожидаются перебои в железнодорожном сообщении.

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