В Италии тренера футбольной команды уволили после победы со счетом 27:0

Главный тренер итальянской юношеской футбольной команды "Инвиктасауро" Массимилиано Риччини был уволен после победы над клубом "Марина Кальчо" со счетом 27:0. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает портал Football Italia.

"Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла "Марину Кальчо" со счетом 27:0. Это противоречит ценностям юношеского футбола, соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло", - заявил президент "Инвиктасауро" Паоло Брогелли.

Также президент извинился перед клубом "Марина Кальчо" и заявил, что руководство единогласно приняло решение уволить тренера Риччини. По словам Брогелли, тренеры обязаны не только тренировать юных футболистов, но и прежде всего воспитывать их.

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