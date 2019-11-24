Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%

24 ноября 2019 23:29 (UTC+04:00)

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис побеждает на выборах главы государства, свидетельствуют данные exit-poll Румынского института оценки и планирования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Второй тур выборов президента Румынии прошли в стране и за ее пределами в воскресенье. Гражданам Румынии предстояло выбрать главу государства на ближайшие пять лет. Во второй тур прошли действующий президент Клаус Йоханнис (набрал 37,82% в первом туре), а также экс-премьер Виорика Данчилэ (22,26%).

"Exit-poll показывает, что во втором туре Клаус Йоханнис получает 66,5%, Виорика Данчилэ - 33,5%", - приводит результаты агентство Agerpres.

По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 21.00 по местному времени в голосовании успели принять участие 49,66% избирателей, избирательные участки уже закрыты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Румынии начался второй тур президентских выборов
Европа 10:18
В Румынии пройдет второй тур выборов президента
Европа 03:09
В Шри-Ланке оппозиционный кандидат выиграл президентские выборы
Другие страны 17 ноября 11:46
Гендиректор: Порты Констанцы и Баку могут сотрудничать в новых проектах (Эксклюзив)
Бизнес 16 ноября 09:06
Первые данные экзитполов опубликованы после выборов президента Румынии
В мире 11 ноября 00:17
В Румынии пройдут выборы президента
Европа 10 ноября 02:22
Лента новостей
В Италии из-за оползня обвалился участок автомобильной эстакады
Европа 23:11
Ограничено движение по новой дороге от мечети Бибиэйбат в направлении Баку
Общество 22:44
В результате наводнения во Франции погибли два человека
Европа 22:23
Представительница Польши победила на детском Евровидении
В мире 22:08
Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности
Европа 22:00
В Испании перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина
Европа 21:11
Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
Общество 21:00
В Баку изменена схема движения на одном из автобусных маршрутов
Общество 20:52
В Испании перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина
Европа 20:37