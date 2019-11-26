В Британии задержали подозреваемого по делу о гибели 39 вьетнамцев

Британская полиция в понедельник задержала еще одного мужчину, подозреваемого в непреднамеренном убийстве, в рамках расследования дела о гибели 39 вьетнамцев. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает полиция графства Эссекс.

Полиция Эссекса сообщила, что в понедельник был задержан 36-летний мужчина из города Пурфлит.

"Мужчина из Пурфлита был задержан сегодня утром, 25 ноября, в доме в Далстоне, Восточный Лондон, по подозрению в непреднамеренном убийстве, сговоре с целью незаконной перевозки людей и заговоре с целью осуществления незаконной иммиграции, в рамках нашего расследования дела о гибели 39 вьетнамцев", - говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter.

Также правоохранители отметили, что подозреваемый в настоящий момент находится под стражей для проведения допроса.

Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако потом выяснилось, что они были вьетнамцами. Полиция произвела задержание нескольких человек, в том числе водителя грузовика – 25-летнего Мориса (Мо) Робинсона из Северной Ирландии.

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