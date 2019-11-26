Греция направила в Албанию команду спасателей

26 ноября 2019 13:31 (UTC+04:00)

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис связался по телефону с албанским премьером Эди Рамой после разрушительного землетрясения, предложил ему помощь и распорядился направить команду спасателей в Албанию. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба премьера.

В ночь на вторник в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4. Есть погибшие и множество раненых, имеются разрушения.

"Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис связался по телефону с премьер-министром Албании Эди Рамой в связи с землетрясением, происшедшим в соседней стране, и выразил свою поддержку. В то же время он приказал, чтобы немедленно отправилось в Албанию подразделение спасателей по борьбе с катастрофами (ЕМАК), чтобы помочь в поисково-спасательной операции", - сообщила пресс-служба.

Мицотакис также сказал албанскому премьеру, что Греция готова помочь любым другим путем, если потребуется, говорится в сообщении.

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