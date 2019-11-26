Евросоюз подтвердил проведение заседания комиссии по СВПД в декабре

26 ноября 2019 22:10 (UTC+04:00)

ЕС подтвердил проведение 6 декабря в Вене заседания совместной комиссии по СВПД, сообщила во вторник внешнеполитическая служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что встреча комиссии по контролю над выполнением СВПД состоится в Вене 6 декабря. МИД КНР также выражал готовность принять участие в этой встрече.

"Заседание комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) состоится в Вене 6 декабря. В работе комиссии под председательством генсека Европейской службы внешних действий примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана", - говорится в сообщении.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

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