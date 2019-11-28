Германия с 2021 года будет платить взносы в НАТО на уровне США

28 ноября 2019 01:30 (UTC+04:00)

Германия будет с 2021 года платить взносы в общий бюджет НАТО на уровне США. Об изменении распределения нагрузки договорились 29 стран - членов альянса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство DPA.

Согласно договоренностям, с 2021 года доля США в общих расходах сократится с 22,1% до 16,35%, доля Германии повысится до 16,35% с нынешних 14,8%.

Средства из общей кассы идут в том числе на содержание штаб-квартиры в Брюсселе и командных пунктов. Часть средств предусмотрена для инвестиций в развитие общей инфраструктуры.

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