В Исландии создали карту безопасности для туристов

29 ноября 2019 08:59 (UTC+04:00)

Официальный портал безопасности путешествий по Исландии представил новую карту страны, которая поможет ездить по ней, сводя риск к минимуму, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Карта показывает погоду, порывы ветра, прогноз лавин, дорожные условия, особенности путешествия по туристическим достопримечательностям.

Она была создана в сотрудничестве с военным министерством и исландской Ассоциацией поиска и спасения ICE-SAR.

Министр туризма Исландии Тордиш Гюльфадоттир назвала карту большим шагом к обеспечению безопасности туристов в стране, где погодные условия меняются очень быстро.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Премьеры Финляндии и Исландии обсудят развитие Арктики
Другие страны 10 октября 03:38
В Исландии открыли мемориал растаявшему леднику
Европа 19 августа 17:39
Пенс посетит в сентябре Исландию, Великобританию и Ирландию
США 14 августа 23:47
В МИД Исландии заявили о приоритете сохранения политической стабильности в Арктике
В мире 7 мая 15:13
Обнародованы сроки выпуска в Азербайджане единой электронной карты Baku City Card
Бизнес 28 марта 12:55
Идеи для романтичных путешествий (ФОТО)
Путешествия 14 февраля 10:20
Лента новостей
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:39
Потребность в азербайджанском газе будет сохраняться еще долгое время
Энергетика 09:37
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:33
Нефть дешевеет третий день подряд на опасениях за мировой спрос
Энергетика 09:28
В Узбекистане получен приток газа с еще одной скважины
Энергетика 09:26
БФБ провела аукцион по облигациям Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана
Финансы 09:25
Казахстан и Кыргызстан примут конкретные меры по стимулированию торговых отношений
Бизнес 09:20
Стоимость основных средств в Узбекистане составила почти $75 млрд
Бизнес 09:15
Казахстан и Кыргызстан договорились о совместных инвестиционных проектах
Бизнес 09:15