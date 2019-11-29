В Исландии создали карту безопасности для туристов

Официальный портал безопасности путешествий по Исландии представил новую карту страны, которая поможет ездить по ней, сводя риск к минимуму, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Карта показывает погоду, порывы ветра, прогноз лавин, дорожные условия, особенности путешествия по туристическим достопримечательностям.

Она была создана в сотрудничестве с военным министерством и исландской Ассоциацией поиска и спасения ICE-SAR.

Министр туризма Исландии Тордиш Гюльфадоттир назвала карту большим шагом к обеспечению безопасности туристов в стране, где погодные условия меняются очень быстро.

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