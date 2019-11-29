Шесть стран присоединились к платежной системе ЕС-Иран Instex

29 ноября 2019 16:20 (UTC+04:00)

Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швеция присоединились к платёжной системе ЕС-Иран Instex. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает финский МИД.

"Финляндия вместе с Бельгией, Данией, Нидерландами, Норвегией и Швецией в пятницу, 29 ноября 2019 года, объявила, что присоединится к торговой платежной системе ЕС-Иран Instex", - сообщает финский МИД.

Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швеция придают первостепенное значение сохранению и полному осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана всеми вовлеченными сторонами, отмечается в сообщении.

Ядерное соглашение было единодушно одобрено Советом Безопасности ООН и является ключевым инструментом глобального режима нераспространения и важным вкладом в стабильность в регионе.

"В свете постоянной европейской поддержки соглашения и продолжающихся усилий по его экономической реализации и содействию законной торговле между Европой и Ираном, мы сейчас находимся в процессе становления Инструмента поддержки торговых обменов (INSTEX) при условии прохождения национальных процедур", - говорится в сообщении.

Instex был основан Францией, Германией и Великобританией в январе 2019 года.

В этом контексте важно, чтобы Исламская Республика Иран незамедлительно вернулась к полному соблюдению положений и положений ядерного соглашения, отмечает финский МИД.

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