Джонсон максимально уменьшит общение с Трампом по время его визита в Британию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон максимально уменьшит общение с президентом США Дональдом Трампом во время визита главы Белого дома в Соединенное Королевство на следующей неделе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу газета The Times.

По ее информации, за этим стоит желание правящей Консервативной партии снизить до минимума возможность влияния Трампа на ведущуюся в стране избирательную кампанию в преддверии намеченных на 12 декабря досрочных парламентских выборов. Так, по данным источника издания в партии, британский премьер и президент США встретятся всего два раза, при этом у них не запланировано ни одного общения в двустороннем формате. Трамп, как ожидается, прибудет в Великобританию 2 декабря и покинет страну по завершении саммита НАТО, который пройдет в Лондоне 3-4 декабря.

Источник газеты в Консервативной партии охарактеризовал предстоящий визит главы американской администрации как "большую проблему". "Очень сложно предсказать, что он (Трамп) заявит", - добавил собеседник The Times.

Ранее американский президент не раз положительно высказывался о Джонсоне, заявляя, что именно такой премьер нужен стране. В то же время в преддверии выборов консерваторы опасаются, что подобные или любые другие заявления Трампа создадут благодатную почву для критики премьера.

С помощью досрочных выборов, намеченных на 12 декабря, Джонсон намерен вывести из тупика переговоры о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, согласованный Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй.

В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.

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