Лондонский мост открыли после теракта

2 декабря 2019 05:25 (UTC+04:00)

Лондонский мост вновь открыт после теракта, в котором погибли два человека, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Лондонский мост снова открыт для транспорта и пешеходов. Спасибо за ваше терпение", - сообщила полиция лондонского Сити.

Нападение с ножом на мосту произошло в пятницу днем, пять человек были ранены, двое из них скончались. Подозреваемого ликвидировала полиция, власти рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ. Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, он был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году и освобожден в декабре 2018 года.

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