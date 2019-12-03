Меркель заявила об оптимистичном настрое, несмотря на разногласия в НАТО

3 декабря 2019 22:31 (UTC+04:00)

Страны-члены НАТО должны открыто говорить о спорных моментах. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник в Лондоне, где 3-4 декабря проходит саммит Североатлантического альянса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"При всех разногласиях, которые имеются и о которых мы должны говорить, следует дискутировать о будущем НАТО и об общих моментах стратегического характера", - сказала глава кабмина ФРГ. "Но я относительно оптимистично настроена перед встречей", - добавила Меркель.

Заявления канцлера прозвучали на фоне начатой президентом Франции Эмманюэлем Макроном дискуссии о состоянии альянса. В начале ноября он заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу". Генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ с такой оценкой не согласились.

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