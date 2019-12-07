Французские коммерсанты сообщили о снижении активности покупателей на 30% из-за забастовки

Покупательская активность французов снизилась на 30% в первый день всеобщей забастовки во главе с работниками транспорта, охватившей Францию с 5 декабря. Об этом говорится в заявлении Альянса торговых предприятий, опубликованном в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Альянс встревожен последствиями продления забастовки для коммерческой отрасли. 5 декабря произошло снижение активности в магазинах в среднем на 30%. Хотя материальный ущерб [от действий вандалов] во время манифестаций носил ограниченный характер, последствия забастовки особенно сильно ощущаются в центральных районах крупных городов из-за транспортной забастовки, значительного сокращения покупателей в магазинах, а также полного или частичного закрытия (на один-два часа) многих предприятий", - отмечают в организации.

В этой связи альянс подчеркивает, что процесс восстановления бизнеса по мере спада активности движения "желтых жилетов" может сойти на нет из-за этой забастовки. Кроме того, организация выражает обеспокоенность возможными последствиями для туристической отрасли Франции и спадом потока иностранных туристов, которые в большом количестве приезжают в Париж и другие города именно на Рождество и Новый год. Вместе с тем Альянс приветствовал сотрудников магазинов, который вышли на работу, несмотря на забастовку.

"Декабрь - это жизненно важный месяц для успеха бизнеса, на него приходится 10-20% от годового торгового оборота, и даже больше в случае с сезонными мероприятиями. Новая демонстрация и риск продолжения забастовки нанесут тяжелый удар по коммерсантам, которые уже и так серьезно пострадали за год протестов "желтых жилетов". Альянс призывает французов поддержать своих торговцев, посещая местные магазины в период рождественских покупок", - заявил генеральный директор организации Йохан Петьо.

Альянс торговых предприятий объединяет несколько профессиональных организаций из сферы торговли с 26 тыс. магазинов и 200 тыс. сотрудников.

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