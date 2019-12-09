Дин Лижэнь одержал победу в финале шахматного Гранд-тура

9 декабря 2019 00:19 (UTC+04:00)

Китаец Дин Лижэнь победил француза Максима Вашье-Лаграва в решающем матче финала шахматного Гранд-тура. Турнир завершился в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В каждом раунде шахматисты проводят две партии в классические шахматы, две партии в быстрые шахматы и четыре партии в блиц. По итогам каждой партии начисляются очки: за победу в классические шахматы дается 6 очков, за ничью - 3, в рапиде за победу шахматисты получают 4 очка, за ничью - 2, в блице победа стоит 2 очка, ничья - 1.

Дин Лижэнь стал недосягаем для Вашье-Лаграва в финале при счете 16:12.

Призовой фонд турнира - $350 тыс.

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