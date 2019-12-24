Атака хакеров прервала работу в угольных шахтах Чехии

24 декабря 2019 02:05 (UTC+04:00)

Атака хакеров вывела в понедельник из строя компьютерную систему компании "Остравско-карвинские шахты" (ОКШ), которая является крупнейшей угледобывающей компанией Чехии. Была остановлена работа в принадлежащих ей шахтах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Чешское радио.

Руководство ОКШ приняло решение немедленно остановить работу в шахтах в целях безопасности находившихся в забое. Компьютерная система, обеспечивающая и контролирующая производственный процесс в офисах и подземных коридорах, зависла и не реагирует на команды операторов и пытающихся наладить ее специалистов.

Компьютерная система компании, которая занимается добычей угля на северо-востоке республики, подверглась нападению пока малоизученного криптовируса. Атака произошла в ночь на понедельник. Когда работа в шахтах будет возобновлена, пока неизвестно.

К расследованию инцидента привлечены чешские спецслужбы и полиция. Ситуация находится на контроле у министра промышленности и торговли Чехии Карела Гавличека.

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