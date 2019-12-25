Король Испании признал, что Каталония вызывает озабоченность

25 декабря 2019 05:19 (UTC+04:00)

Король Испании в рождественском обращении к гражданам признал, что Каталония вызывает серьезную озабоченность, призвал к единству и уважению конституции, которая защищает территориальную целостность, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Перечисляя проблемы, которые больше всего заботят граждан страны, глава государства назвал "падение доверия многих граждан к институтам власти" и Каталонию.

Говоря о достижениях испанцев за 40 лет, прошедших со времени окончания диктатуры, Фелипе VI выделил "стремление к согласию… диалогу и уважению разных идеологий", которое "разрушило стены нетерпимости, обиды и непонимания" в прошлом. Он в первую очередь отметил "стремление к пониманию, объединению различий в рамках уважения конституции, которая признает территориальное разнообразие, которое нас определяет и сохраняет единство, которое дает нам силу".

Он также призвал конгресс депутатов, которому предстоит в ближайшее время утвердить премьера, действовать в интересах всех испанцев. Глава государства напомнил, что, согласно конституции, конгрессу предстоит оказать доверие или отказать в нем кандидату на пост председателя правительства. На эту должность Фелипе VI выдвинул лидера победившей на последних выборах Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса. "В соответствии с нашей конституцией, конгрессу предстоит принять решение, которое он считает наиболее соответствующим общим интересам всех испанцев", - заявил глава государства.

Свое обращение глава государства завершил поздравлением с Рождеством на баскском, каталанском и галисийском языках.

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