Достопримечательности Рима лишат прилавков с сувенирами

3 января 2020 21:27 (UTC+04:00)

Главные достопримечательности Рима, включая Пантеон, останутся без прилавков с сувенирами с целью "улучшить облик и безопасность города". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Guardian.

Мэр города Вирджиния Раджи заявила, что палатки с ассортиментом футболок, кружек, миниатюрных колизеев и магнитов, не сочетаются с окружающей их древней архитектурой.
В результате 17 лотков, включая те, что находились рядом с фонтаном Треви, Испанской лестницей, Пантеоном и Пьяцца Навона, будут убраны с привычных мест. Восемь из них переберутся на улицы города, подальше от достопримечательностей.

Раджи пояснила, что эта мера связана со стремлением защитить историческое наследие Рима и обеспечить безопасность самых посещаемых объектов.

Новая мера должна была вступить в силу 1 января, но пока по меньшей мере два лотка по-прежнему работают возле фонтана Треви.

Ранее мэр города говорила о необходимости убрать нелегальную торговлю с улиц, а также запретить туристам есть около памятников архитектуры, сидеть на испанских ступенях, ходить с голым торсом и таскать чемоданы и большие сумки по историческим лестницам. Она также хотела ввести штрафы для тех, кто залезает в фонтаны.

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