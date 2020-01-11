В Варшаве проходит массовый марш в защиту независимости судов

Массовое шествие юристов из Польши и разных стран Европы проходит в субботу в центре Варшавы. Они вышли на улицы города, чтобы продемонстрировать несогласие с проводимой властью республики реформой судебной системы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В марше принимают участие несколько тысяч человек с флагами Польши и Европейского союза. Многие пришли в судейских мантиях и табличками с названиями своих стран. У Верховного суда перед началом шествия собралась немногочисленная контрдемонстрация, участники которой выступили с осуждением качества работы польских судов и освистывали всех выходящих из здания суда.

Марш под названием "Право на независимость. Право на Европу" организован Ассоциацией польских судей IUSTITIA. "Мне кажется, что черта пройдена. Политики зашли так далеко, что даже судьи, которые ранее молчали, приезжают в Варшаву, чтобы выразить свое недовольство", - указал в своем заявлении глава ассоциации Кристиан Маркевич. По его мнению, под угрозой оказалась не только система судопроизводства Польши, но и принадлежность страны к европейской системе ценностей.

Как подчеркнул Маркевич, в Европе внимательно следят за происходящим в Польше. "Европейские судьи понимают, на чем основана независимость, и не понимают, как это возможно, что польские политики пытаются подчинить себе третью власть", - указал он.

В новом законопроекте, из-за которого вспыхнула очередная волна протеста, речь идет о введении дисциплинарной ответственности судей за действия или бездействие, которые могут помешать или существенно затруднить функционирование судебной системы, а также за действия политического характера. Оппозиция назвала эту инициативу "репрессивным правом". В правящей в Польше партии "Закон и справедливость" считают, что реформа необходима и поддерживается обществом, которое ждет прекращения хаоса и беспорядка в судах. Верховный суд Польши в своем анализе реформы пришел к выводу, что эти действия могут привести к исключению страны из Европейского союза. По мнению Верховного суда, решения партии власти противоречат как праву ЕС, так и конституции республики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.