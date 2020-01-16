Полиция сообщила о новых задержаниях на акции протеста в Париже

16 января 2020 21:53 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы задержали шесть человек на акции протеста против пенсионной реформы в Париже. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает префектура полиции.

"В 17.00 полиция провела задержание шести человек", - говорится в сообщении.

Всего, как сообщает радиостанция France Info со ссылкой на данные крупнейшего французского профсоюза CGT, в акции в Париже принимали участие 250 тысяч человек.

Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов.

За этот период состоялись несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.

Проект закона о пенсионной реформе будет внесён на рассмотрение французского парламента в феврале.

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