Испанского банкира осуждили за попытку вывезти свою картину Пикассо

Суд Мадрида приговорил 83-летнего банкира Хайме Ботина к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в 52,4 миллиона евро за попытку вывезти картину Пабло Пикассо "Голова молодой женщины" за пределы Испании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сроки до двух лет заключения, как правило, отбываются в Испании условно. В случае, если банкир не заплатит штраф, он должен будет отсидеть два месяца в тюрьме, говорится в постановлении. Картина признана государственной собственностью. Адвокаты намерены обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.

Прокуратура требовала приговорить Ботина к четырем годам тюрьмы и штрафу в 100 миллионов евро.

Стоимость картины, которая была собственностью Ботина, но которая включена в список национального исторического достояния Испании, оценивается в 26,2 миллиона евро.

Ботин собирался продать ее на аукционе. Однако дом Christie's запросил предоставить документы, разрешающие продажу, от испанского министерства культуры. Минкульт отказал дать разрешение и наложил временный запрет на вывоз за пределы страны. Несмотря на это, Ботин доставил произведение на своей яхте до французской Корсики. Ее изъяли французские таможенники.

В настоящее время картина находится в хранилище музея Королевы Софии в Мадриде.

Хайме Ботин (83 года) был главой банка Bankinter с 1986 по 2002 год. Он проходит в качестве обвиняемого еще по одному делу - за уклонение от уплаты налогов в размере миллиона евро, деньги в казну он не заплатил после покупки частного самолета. Прокуратура требует приговорить его к двум годам и трем месяцам заключения.

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