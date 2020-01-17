В финском аэропорту открылись туалеты для животных

В аэропорту Хельсинки-Вантаа появились специальные туалеты для собак, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Зона для животных расположена в душевой комнате. Собачий туалет представляет собой покрытие, имитирующее газон. Экстременты убираются с помощью напора воды из шланга, а другие случаи могут утилизироваться хозяином при помощи совка и специального контейнера.

Работники аэропорта регулярно моют эту зону для животных, значит, неприятные запахи распространяться не будут. Туалеты находятся в новом крыле аэропорта и на улице перед терминалом T2.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.