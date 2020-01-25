Британские медики не выявили заражения коронавирусом у 14 обследованных

Британские медики не выявили заражения новым коронавирусом 2019-nCoV у 14 человек, которые были обследованы в Великобритании. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу главным врачом Англии Крисом Уитти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Великобритании на данный момент по-прежнему не зарегистрировано подтвержденных случаев заражения. Мы пристально следим за ситуацией в китайском городе Ухань, где началась вспышка заболевания, и принимаем запланированные меры", - сказал он. К настоящему моменту пробы крови взяты у еще нескольких человек, которые могли посещать Ухань в последние две недели, и результаты анализов пока не готовы.

"Я тесно сотрудничаю с главными врачами других регионов Соединенного Королевства. Все мы считаем, что риск для населения страны остается низким, однако на каком-то этапе в Великобритании могут быть отмечены случаи заболевания", - добавил Уитти, принимавший в пятницу участие во встрече чрезвычайного правительственного комитета Cobra, посвященной распространению 2019-nCoV в мире.

По оценкам британского правительства, в стране в настоящий момент может находиться до 2 тыс. человек, в последнее время посещавших Ухань. С ними пытаются связаться медицинские власти королевства. В качестве одной из мер предосторожности в аэропорту Хитроу ранее была создана специальная зона для прибывающих из регионов, где наблюдаются случаи заражения вирусом. В пятницу было также объявлено, что в Хитроу будет направлена команда медиков и создан временный центр для координации их работы.

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