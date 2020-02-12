В Амстердаме прогремел второй взрыв в офисе почтовой компании

Второй взрыв произошел в почтовом отделении одной из компаний в Амстердаме, пострадавших нет. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что первый взрыв произошел из-за письма с бомбой. В результате него также никто не пострадал.