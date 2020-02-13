В Амстердаме в офисном здании взорвалось письмо с бомбой
Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"В одной компании взорвался конверт со взрывчатым веществом, - говорится в сообщении. - Один человек подвергся воздействию дыма, в качестве предупредительной меры на месте находится бригада скорой помощи. Полиция проводит расследование".
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