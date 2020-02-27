В Вене зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Вене. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг газета Kronen Zeitung.

По информации издания, речь идет о 72-летнем мужчине. Он находится в изоляторе больницы Рудольфштифтунг в районе Ландштрассе.

Это уже третий случай инфицирования в Австрии. Два первых случая подтвердились во вторник. Речь идет об итальянской паре, проживающей в Инсбруке (федеральная земля Тироль) и недавно побывавшей в отпуске на родине. Их жизни ничто не угрожает. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна предпринимает все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.