В Монако зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован у жителя Монако, сообщает газета Monaco Matin, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, заболевшим является мужчина в районе 50 лет. Его доставили в больницу Арше во французском городе Ницца, где пациент был помещен в карантин. Сообщается, что его состояние "не вызывает беспокойства".

Накануне число выявленных в соседней Франции случаев заболевания коронавирусом COVID-19 за сутки выросло с 38 до 57. Ранее сообщалось о двух летальных исходах: от вируса скончались турист из Китая и француз.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ на пятницу, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.