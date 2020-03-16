Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 5400 человек

Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло до 5400, сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом за сутки число заболевших возросло более чем на 900 человек.

В результате болезни скончались 120 человек, отметил министр в эфир телеканала France 2.

Эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Французские власти призывают сограждан сократить передвижения и отложить поездки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.