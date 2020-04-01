112-летнего британца внесли в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего мужчину на Земле

Британец Роберт Уэйтон, 29 марта отпраздновавший 112-й день рождения, признан старейшим мужчиной в мире. Соответствующее заявление было размещено во вторник на сайте Книги рекордов Гиннесса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с действующими в Соединенном Королевстве [из-за вспышки нового коронавируса] правилами по социальному дистанцированию представитель Книги рекордов Гиннесса не смог лично встретиться с Бобом, как это обычно происходит. Вместо этого, пока он стоял на своем балконе, ему спели песню Happy Birthday и вручили сертификат сотрудники дома престарелых, где Боб проживает. Все это было сделано с безопасного расстояния, чтобы отметить знаменательное событие", - говорится в сообщении.

Титул старейшего мужчины на планете перешел к англичанину от японца Титэцу Ватанабэ, умершего 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней. Старейшим человеком на Земле является 116-летняя японка Канэ Танака.

В связи с распространением нового коронавируса на территории Великобритании Уэйтон не смог отпраздновать день рождения со своей семьей. У него трое детей, 10 внуков и 25 правнуков, которые поздравили его по телефону.