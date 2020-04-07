ВОЗ призывает не торопиться с отменой ограничений по пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что отмена ограничений, которые были введены в связи с пандемией, должна осуществляться постепенно и сопровождаться тщательным изучением возможных рисков. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очень важно, чтобы меры не отменялись слишком рано", - пояснил эксперт, подчеркнув, что это может привести к возвращению болезни.

"Что касается ослабления мер, касающихся открытия [находившихся на карантине населенных пунктов и транспортного сообщения], это должно осуществляться при проведении индивидуальной оценки риска", - сказал он. По словам Линдмайера, в таких случаях необходимо действовать "шаг за шагом, оценивая риск, должным образом информируя людей и принимая меры предосторожности".

Официальный представитель ВОЗ подчеркнул, что настоящий момент невозможно сказать, как долго продлится нынешняя пандемия. "Это все равно, что гадать на кофейной гуще", - сказал он. Когда дело дойдет до завершения противовирусных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, "это будет происходить по-разному в разных странах".

Линдмайер отметил, что пандемия не завершится во всем мире одномоментно. "Каждая страна и регион будут сами решать, где ослабить меры, касающиеся социального и физического дистанцирования", - заключил он.