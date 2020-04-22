Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 21,3 тыс.

Количество умерших после заражения коронавирусом во Франции с начала эпидемии достигло 21 340 человек. Об этом сообщил в среду на брифинге генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В больницах с начала эпидемии скончались 13 236 человек, 80% из них - люди старше 75 лет, количество смертей в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях составило 8 104 человека, всего с начала эпидемии во Франции скончались 21 340 человек", - отметил он. Таким образом, за 24 часа во Франции скончались 544 человека.

Саломон также сообщил, что за сутки было госпитализировано 1 619 человек, в больницах находятся 29 741 пациент, из которых 5 218 - в реанимации. Он подчеркнул, что в стране наблюдается снижение количества пациентов, находящихся в больницах.