Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,1%
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Также был сохранен лимит средств на покупку активов на уровне £645 млрд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике единогласно проголосовал за поддержание ставки на уровне 0,1%", - говорится в сообщении регулятора.
Большинство членов комитета проголосовали за продолжение программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на £200 млрд дополнительно. Общий объем этих покупок составляет £645 млрд.
Следующее заседание Банка Англии запланировано на 18 июня 2020 года.
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