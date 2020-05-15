ВОЗ призывает Европу готовиться ко второй волне пандемии COVID

Страны Европы должны готовиться ко второй волне пандемии коронавируса, которая может начаться осенью. Соответствующее заявление сделал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна - сезонного гриппа или кори", - цитирует его "Интерфакс".

При этом Европе необходимо проявлять осторожность при отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Сейчас, несмотря на то, что пандемия не окончена, 32 из 43 стран Европы ослабляют ограничительные меры.

Клюге признал, что изоляция не оказала существенного влияния на коронавирус, поскольку от него нет вакцины или лечения.

По его мнению, человечеству придется мириться с существованием COVID-19, как и со многими другими вирусами на Земле.