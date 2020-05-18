Глава ВОЗ поддержал резолюцию ЕС с призывом оценки действий организации во время пандемии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает резолюцию ЕС, призывающую оценить действия организации во время пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"ВОЗ привержена транспарентности, подотчетности и постоянному улучшению, - отметил он. - У нас существуют различные механизмы подотчетности. Только сегодня независимый надзорный комитет опубликовал свой первый доклад по пандемии с целом рядом рекомендаций и для секретариата, и для членов организации. И в этом духе мы приветствуем предложенную ЕС резолюцию". Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что независимая оценка будет проведена как можно скорее. В ее рамках будет проанализирован полученный опыт, а также подготовлены рекомендации, чтобы улучшить национальные и глобальные ответные меры реагирования на пандемию.
"Одно совершенно ясно уже сейчас, - добавил глава организации. - Мир никогда не будет прежним. Мы знаем, что необходимо делать все возможное, чтобы это не повторилось. Самым большим провалом будет бездействие, если мы не вынесем ничего полезного из этой пандемии".