Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в июне оказался хуже прогноза

Индекс доверия потребителей к экономике Германии в июне поднялся до минус 18,9 пункта с пересмотренного уровня мая в минус 23,1 пункта. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает исследовательская компания Gfk.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до минус 18,3 пункта. Показатель мая был пересмотрен — до минус 23,1 пункта с минус 23,4 пункта.

"Постепенное открытие многих предприятий, безусловно, способствовало склонности к потреблению…. Тем не менее, неопределенность среди потребителей высока. По их мнению, экономика Германии далека от того, чтобы преодолевать трудности, и они ожидают серьезного спада. Беспокойство по поводу потери рабочих мест остается высоким и оказалось ключевым барьером для потребления в настоящее время", — прокомментировал эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в мае вырос до минус 10,4 пункта с минус 21,4 пункта в апреле.

Индекс ожидания роста заработных плат в мае вырос до минус 5,7 пункта с минус 19,3 пункта в апреле. "Готовность потребителей покупать" выросла до 5,5 пункта с апрельских минус 4,6 пункта.