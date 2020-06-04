ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Европа 4 июня 2020 16:08 (UTC+04:00)
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об єтом сообщил регулятор.

Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

ЕЦБ расширил свою программу скупки активов еще на €600 млрд до 1,35 трлн.

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