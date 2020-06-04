ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об єтом сообщил регулятор.
Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.
ЕЦБ расширил свою программу скупки активов еще на €600 млрд до 1,35 трлн.
Лента новостей
Адалет Гаджиев: Каждый гражданин Азербайджана должен проявить ответственность в создавшейся тяжелой ситуации
Превыше всего здоровье человека, поэтому ужесточение карантина необходимо – народный артист Билал Алиев
Жители Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района смогут выходить из дома по специальному разрешению
Премьер-министр Али Асадов обратился к населению в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом (ВИДЕО)
В Баку в конце 2020 года планируется проведение чемпионатов Европы по мужской и женской спортивной гимнастике
Рашад Махмудов: Рост числа заражающихся коронавирусом делает необходимым применение жесткого карантина по выходным
Президент Ильхам Алиев: Территория нынешней Армении – древняя азербайджанская земля. Это исторический факт