Aston Martin уволит несколько сотен сотрудников

Европа 8 июня 2020 00:44 (UTC+04:00)
Aston Martin уволит несколько сотен сотрудников

Последствия пандемии коронавирусной инфекции заставили пойти на крайние меры ещё одного автопроизводителя: теперь и Aston Martin уволит несколько сотен сотрудников. Об этом, как передает Trend cо ссылкой на "Lenta.ru", сообщает Reuters.

Британская марка, недавно получившая инвестиции в размере 560 миллионов евро от канадского инвестора Лоуренса Стролла, планирует сократить не менее 500 человек. По данным аналитиков, это поможет сэкономить компании почти 43 миллиона евро в нынешнем году. Aston Martin объясняет такое решение снижением объёмов производства автомобилей и связанных с этим убытками.

Вдобавок британцы сократят маркетинговый бюджет марки на текущий год, а также пересмотрят список заводских поставщиков и подрядчиков. За первый квартал 2020 года продажи Aston Martin сократились на 31%, стоимость акций компании упала на 78%, а убытки превысили 129 миллионов евро. Возглавлявший компанию последние шесть лет Энди Палмер ушёл в отставку, а новым гендиректором марки стал глава Mercedes-AMG Тобиас Мёрс.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Грузия обсудила с Германией и Францией создание безопасных туристических коридоров
Грузия обсудила с Германией и Францией создание безопасных туристических коридоров
В январе-апреле через порты Турции было перевезено свыше одного миллиона тонн мазута
В январе-апреле через порты Турции было перевезено свыше одного миллиона тонн мазута
Обнародован объем перевалки грузов из Украины через порты Турции
Обнародован объем перевалки грузов из Украины через порты Турции
Loading Bars
Лента новостей
В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,9 Другие страны 00:59
Aston Martin уволит несколько сотен сотрудников Европа 00:44
Отменен чемпионат мира по летнему биатлону Спорт 00:22
Неизвестный открыл стрельбу из окна в Москве Россия 00:09
В Израиле число смертей от коронавируса приблизилось к 300 Израиль 00:04
Власти Нью-Йорка заявили, что протесты могли ускорить распространение пандемии в городе США 7 июня 23:51
МИД Франции: насилие над мирными протестующими недопустимо ни в США, ни в других странах Европа 7 июня 23:40
В Баку полицейский накормил больного малыша (ВИДЕО) Общество 7 июня 23:36
В США число смертей от коронавируса превысило 110 тысяч США 7 июня 23:31
Lufthansa даст гарантию возвращения на родину всем туристам из Германии Европа 7 июня 23:26
ВОЗ: В мире за сутки выявили более 136 тыс. инфицированных коронавирусом В мире 7 июня 23:09
Мэр Чикаго отменила комендантский час США 7 июня 23:05
Apple откроет часть магазинов в Испании, Турции, ОАЭ и Франции 8 и 9 июня В мире 7 июня 22:53
В Баку полиция доставила хлеб гражданину на дом (ВИДЕО) Общество 7 июня 22:47
Германский министр призвал создать НАТО в области здравоохранения Европа 7 июня 22:36
В Баку сотрудники полиции доставили беременную женщину в больницу (ВИДЕО) Общество 7 июня 22:12
Байден 8 июня встретится с семьей Джорджа Флойда США 7 июня 21:50
Полицейский в Баку отдал собственный обед пожилой женщине (ВИДЕО) Общество 7 июня 21:41
Кабмин Израиля впервые утвердил женщину на пост посла в Египте Израиль 7 июня 21:40
В Монреале проходит многотысячная акция против жестокости полиции и расизма Другие страны 7 июня 21:37
Азербайджан намерен увеличить экспорт хлопковой продукции Бизнес 7 июня 21:23
Трамп отдал приказ о выводе национальной гвардии из Вашингтона США 7 июня 21:21
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 140 тысячам Турция 7 июня 21:11
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 7 июня 21:09
Трамп обвинил бывшего госсекретаря Пауэлла во втягивании США в войну в Ираке США 7 июня 21:05
МИД Ирана заявил о готовности к обмену заключенными с США Политика 7 июня 20:56
В Британии за сутки от коронавируса умерли менее ста человек Европа 7 июня 20:41
В Швеции очередная акция в поддержку движения Black Lives Matter собрала 2 тыс. участников Европа 7 июня 20:25
В Баку сотрудники полиции доставили беременную женщину в больницу Общество 7 июня 20:19
Около 80% американцев считают, что ситуация в США выходит из-под контроля США 7 июня 20:08
Saudi Aramco повысила цены на экспорт нефти в июле Энергетика 7 июня 19:55
Переговоры между властями Афганистана и движением "Талибан" пройдут в Катаре Другие страны 7 июня 19:45
Месси вернется в общую тренировочную группу "Барселоны" 8 июня Спорт 7 июня 19:29
В Японии впервые с марта не зафиксировали ни одного умершего из-за коронавируса за сутки Другие страны 7 июня 19:14
Колонна техники США вошла в Сирию из Ирака Арабские страны 7 июня 19:13
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 07.06.2020 Политика 7 июня 19:00
В Баку полиция помогла женщине, у которой не было разрешения, посетить похороны сестры (ВИДЕО) Общество 7 июня 18:43
В Азербайджане выявлено 314 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 125, скончались 4 человека – Оперативный штаб Общество 7 июня 18:42
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО) Общество 7 июня 18:30
Испанцам придется носить маски после завершения режима повышенной готовности Европа 7 июня 18:14
В Ливии объявили о возобновлении добычи нефти на крупнейшем месторождении страны Энергетика 7 июня 17:55
"Вольфсбург" впервые с 2015 года обыграл "Вердер" в матче чемпионата Германии Спорт 7 июня 17:44
В Индии смягчают меры безопасности, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом Другие страны 7 июня 17:34
Игры чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах COVID-19 Спорт 7 июня 17:15
Муса Гулиев: Совет Европы потерял свой престиж и становится все более теряющей к себе уважение организацией Политика 7 июня 17:00
Завтра в Азербайджане до 36 градусов тепла Общество 7 июня 16:44
Центробанк Сингапура опроверг информацию о крупных валютных переводах из Гонконга Бизнес 7 июня 16:33
Главный тренер футбольного клуба "Парма" заявил, что перенес заражение коронавирусом Спорт 7 июня 16:07
В Берлине задержаны почти 100 человек на акциях против расизма Европа 7 июня 15:37
В азербайджанской армии прошла церемония присяги (ФОТО) Азербайджан 7 июня 15:20
Директор Института географии: последние 40 лет - самый жаркий период в Азербайджане Общество 7 июня 15:05
В Японии разработают спутник для уничтожения космического мусора лазером Другие страны 7 июня 14:51
Бахрам Багирзаде госпитализирован с подозрением на коронавирус Социум 7 июня 14:39
В Китае сообщили, что тратят на лечение пациента с коронавирусом от $3,2 тыс. до $140 тыс. Другие страны 7 июня 14:35
Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тыс. В мире 7 июня 14:19
Гуманитарный медицинский груз прибыл в Туркестанскую область из Узбекистана Казахстан 7 июня 14:16
В Иране запущена первая фаза строительства промышленного комплекса по производству лекарств Экономика 7 июня 14:05
Председатель TƏBİB о применении строгого карантинного режима в Азербайджане Общество 7 июня 13:53
Фирдовси Атакишиев отмечает юбилей! Судьба одного Актера – интересные мысли вслух (ФОТО) Интервью 7 июня 13:52
У посольства США в Мадриде проходит акция против расизма после смерти Джорджа Флойда Европа 7 июня 13:51
Таджикистан планирует собрать более 420 тысяч тонн хлопка в 2020 году Таджикистан 7 июня 13:44
В Бишкеке могут ужесточить меры борьбы с COVID-19 Кыргызстан 7 июня 13:38
Узбекистан готовит предложение по возобновлению международных авиарейсов Узбекистан 7 июня 13:36
Новые авиарейсы свяжут Атырау и Шымкент Казахстан 7 июня 13:36
Строительство трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию идет полным ходом Энергетика 7 июня 13:28
Во Франции увеличат до €135 штрафы для тех, кто бросает маски и окурки на улицах Европа 7 июня 13:25
За сутки в Грузии выявили одного зараженного коронавирусом Грузия 7 июня 13:16
Обнародована фактическая погода в Азербайджане Общество 7 июня 13:12
Вырос экспорт электроэнергии из Ирана Экономика 7 июня 13:10
В Азербайджане выросла рыночная доля поисковой системы Google ИКТ 7 июня 13:09
Грузия сократила импорт химпродуктов из Турции Турция 7 июня 13:07
Турция сократила товарооборот с Узбекистаном более чем на $100 млн Турция 7 июня 13:05
Как с завтрашнего дня будет работать Бакинский метрополитен? Общество 7 июня 12:46
Премьер Малайзии объявил об отмене карантина, введенного более двух месяцев назад Другие страны 7 июня 12:42
В Вашингтоне прошла крупнейшая за последние дни демонстрация (ФОТО) США 7 июня 12:22
В Баку проведена работа по усиленной дезинфекции (ФОТО) Общество 7 июня 12:00
Суд о скифском золоте оказался в подвешенном состоянии из-за пандеми Европа 7 июня 11:32
Демонстрации в США перешли в мирное русло. В городах отменяют комендантский час США 7 июня 11:08
Во всех регионах Китая уровень эпидемической угрозы снизили до низкого Другие страны 7 июня 10:49
В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом Россия 7 июня 10:23
Глава UFC Уайт заявил, что не удивлен заявлением Макгрегора о завершении карьеры Спорт 7 июня 10:12
Сейсмологи опасаются мощного землетрясения в Индии Другие страны 7 июня 09:51
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры Спорт 7 июня 09:29
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 7 июня 09:15
Azexport об увеличении экспортных заказов после смягчения карантинного режима Бизнес 7 июня 09:09
Трамп удивился небольшому числу протестующих в Вашингтоне США 7 июня 09:00
SpaceX наметила запуск десятой партии интернет-спутников Starlink на конец июня В мире 7 июня 08:40
"Барселона" может отказаться от покупки футболиста "Интера" Мартинеса Спорт 7 июня 08:14
Китай намерен сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира Другие страны 7 июня 08:00
Singapore Airlines представила новые правила, сокращающие социальные контакты В мире 7 июня 07:37
В Китае за сутки выявили шесть новых активных случаев СOVID-19 Другие страны 7 июня 07:05
Мэр округа Колумбия присоединилась к многотысячным протестам в Вашингтоне США 7 июня 06:51
В Японии придумали маски для бассейна, защищающие от коронавируса В мире 7 июня 06:32
В Бразилии за сутки из-за коронавируса умерли 904 пациента Другие страны 7 июня 06:01
ДТП в Турции, 10 человек пострадали Турция 7 июня 05:43
В Торонто проходит очередной марш против расизма Другие страны 7 июня 05:03
СМИ: решающие матчи футбольной Лиги чемпионов, скорее всего, пройдут в Португалии Спорт 7 июня 04:52
Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля Другие страны 7 июня 04:30
Число пострадавших в уличных столкновениях в Бейруте выросло до 48 Арабские страны 7 июня 03:14
День протеста против расизма собрал во Франции более 23 тыс. участников Европа 7 июня 02:04
Все новости