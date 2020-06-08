Последствия пандемии коронавирусной инфекции заставили пойти на крайние меры ещё одного автопроизводителя: теперь и Aston Martin уволит несколько сотен сотрудников. Об этом, как передает Trend cо ссылкой на "Lenta.ru", сообщает Reuters.

Британская марка, недавно получившая инвестиции в размере 560 миллионов евро от канадского инвестора Лоуренса Стролла, планирует сократить не менее 500 человек. По данным аналитиков, это поможет сэкономить компании почти 43 миллиона евро в нынешнем году. Aston Martin объясняет такое решение снижением объёмов производства автомобилей и связанных с этим убытками.

Вдобавок британцы сократят маркетинговый бюджет марки на текущий год, а также пересмотрят список заводских поставщиков и подрядчиков. За первый квартал 2020 года продажи Aston Martin сократились на 31%, стоимость акций компании упала на 78%, а убытки превысили 129 миллионов евро. Возглавлявший компанию последние шесть лет Энди Палмер ушёл в отставку, а новым гендиректором марки стал глава Mercedes-AMG Тобиас Мёрс.