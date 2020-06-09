Британский премьер пообещал наказать участников беспорядков на акциях протеста

Манифестанты, которые устроили на выходных столкновения с полицией в британской столице или причинили ущерб имуществу, почувствуют на себе всю силу закона. С таким обещанием, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выступил в понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в распространенном в Twitter видеозаявлении.

"Я должен ясно сказать, что те, кто нападает на государственное имущество или полицию, кто ранит полицейских, пытающихся обеспечить безопасность всех нас, столкнутся со всей силой закона. Не только из-за причиненного ими вреда и ущерба, но и из-за вреда, наносимого ими тому делу, которое, по их утверждениям, они представляют", - заявил Джонсон.

"Они берут в заложники мирный процесс и подрывают доверие к нему в глазах многих, кто в ином случае мог бы поддержать его", - добавил премьер.

"Я не буду поддерживать тех, кто пренебрегает правилами социального дистанцирования, по той очевидной причине, что мы рискуем получить новые инфекции в критически важное время, именно тогда, когда мы только что добились огромного прогресса. Я не буду поддерживать или прощать тех, кто нарушает закон, нападает на полицию или оскверняет общественные памятники", - сказал глава правительства.

Беспорядки в центре Лондона

В Великобритании в манифестациях на выходных приняли участие более 100 тыс. человек. В подавляющем большинстве демонстрации носили мирный характер. Однако в британской столице в субботу и в воскресенье они переросли в столкновения с полицией.

Основным местом беспорядков стала улица Уайтхолл, на которой находятся ключевые правительственные ведомства. Демонстранты кидали в стражей порядка бутылки, файеры и другие предметы. Вандалы исписали граффити памятник бывшему премьер-министру Уинстону Черчиллю, а также кенотаф - символический памятник павшим солдатам. В Бристоле в воскресенье была сорвана с постамента и сброшена в реку статуя английского купца и филантропа Эдварда Колстона (1636-1721). Памятник Колстону, установленный в 1895 году, уже много лет был предметом острых общественных дискуссий, так как меценат нажил часть своего состояния, занимаясь работорговлей.

По информации МВД королевства, за выходные пострадали 49 лондонских полицейских, некоторые из них получили серьезные травмы. Еще 13 были ранены на акции протеста, проходивших ранее на прошлой неделе, 135 демонстрантов были задержаны лишь за выходные.

Манифестации прошли вопреки призывам властей королевства не устраивать массовых мероприятий в условиях пандемии коронавирусной пневмонии. В настоящий момент в Великобритании продолжает действовать карантин, запрещающий собираться компаниям численностью свыше шести человек, а в общественных местах предписано соблюдать дистанцию в два метра.