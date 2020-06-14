Меньше 50 смертей из-за коронавируса за сутки отмечено в Британии впервые с конца марта

Менее 50 смертельных случаев среди заразившихся коронавирусом нового типа зарегистрировано за сутки в Великобритании впервые с 22 марта. Общее число летальных исходов вплотную приблизилось к 41,7 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У 295 889 человек результаты анализов на [заражение коронавирусом нового типа] оказались положительными. По состоянию на 17:00 (20:00 GMT+4) 13 июня, из тех, у кого было подтверждено заражение коронавирусом, 41 698 человек, к сожалению, скончались", - говорится в документе. За сутки количество умерших увеличилось на 36 человек. Выявлено 1 514 новых случаев заражения.

23 марта, когда в Великобритании из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, был введен карантин, было отмечено 35 смертей. После этого число регистрируемых за сутки летальных случаев не опускалось в стране ниже 50. Соединенное Королевство находится на третьем месте в мире (после США и Бразилии) по числу летальных исходов среди заразившихся новым коронавирусом.

В субботу Минздрав Соединенного Королевства информировал о 181 смерти, а за день до этого - о 202. В выходные дни данные из британских больниц с опозданием поступают в Минздрав, что отражается на статистике. В воскресенье и понедельник регистрируемое число новых случаев смерти всегда меньше, чем в остальные дни. Несмотря на колебания суточного показателя смертности в течение недели, в британском правительстве указывают на сохраняющуюся тенденцию к медленному уменьшению как числа смертей, так и новых случаев инфицирования.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки, людям разрешили встречаться в компании не больше шести человек, но исключительно на открытом воздухе. 15 июня откроется большинство непродовольственных магазинов, а также зоопарки и кинотеатры для автомобилистов.

В субботу для индивидуального посещения и проведения похорон открылись церкви и были несколько ослаблены ограничения, касающиеся социального дистанцирования. Так, начиная с 14 июня проживающий отдельно взрослый человек или родитель-одиночка с несовершеннолетним ребенком сможет принимать у себя дома еще одного человека, проживающего отдельно.