Французы смогут совершать поездки в страны ЕС с 15 июня
Граждане Франции смогут свободно совершать поездки по странам ЕС с 15 июня, путешествовать в другие государства с нормализованной эпидемиологической ситуацией - с 1 июля. Об этом в воскресенье заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С понедельника французы смогут свободно путешествовать в страны Евросоюза, - отметил он. - В другие страны за пределами Европы с нормализованной эпидемиологической ситуацией - с 1 июля".
Франция закрыла свои границы с 17 марта в связи с распространением коронавируса.
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