В Берлине отменяют ограничения социальных контактов
Берлин станет третьей федеральной землей Германии, где отменяются ограничения социальных контактов. Об этом сообщила во вторник газета Der Tagesspiegel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
До сих пор в столице ФРГ можно было собираться лишь впятером, либо в кругу членов максимум двух домохозяйств. Это правило отменяется с 26 июня. Ранее на аналогичные меры пошли федеральные земли Тюрингия и Бранденбург.
В настоящее время по всей Германии действует масочный режим в магазинах и общественном транспорте. Также необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра в общественных местах. Массовые мероприятия запрещены до осени.
По состоянию на сегодняшний день в ФРГ коронавирусом заразились 190 862 человека, 8 895 из них умерли, 175 700 выздоровели. Темпы сокращаются с мая, однако в последние дни индекс репродукции вырос с 0,9 почти до 3. Это произошло в первую очередь из-за вспышки инфекции на мясокомбинате в округе Гютерсло, где коронавирусом заразились 1,5 тыс. человек.
Местные власти отреагировали на это и ввели повторный карантин для всего округа, в котором проживают 360 тыс. жителей. До 30 июня там водятся ограничения на социальные контакты, закрываются кинотеатры, музеи, выставки, галереи, спортзалы, мемориальные комплексы. Рестораны продолжают работать, но посещать их можно лишь в кругу членов одной семьи.