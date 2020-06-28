Bloomberg: Германия готовит санкции против США
Германия готовит санкции против США, которые будут введены в действие, если Вашингтон представит новые меры против «Северного потока - 2». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, пишет Bloomberg.
«Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод «Северный поток - 2» с помощью дополнительных санкций», — пишет издание.
Отмечается, что Меркель может оказать давление на ЕС, чтобы предпринять общие действия.
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