Bloomberg: Германия готовит санкции против США

Германия готовит санкции против США, которые будут введены в действие, если Вашингтон представит новые меры против «Северного потока - 2». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, пишет Bloomberg.

«Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод «Северный поток - 2» с помощью дополнительных санкций», — пишет издание.

Отмечается, что Меркель может оказать давление на ЕС, чтобы предпринять общие действия.