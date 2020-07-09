Боррель: ЕС более не может полагаться только на "мягкую силу" в мировой политике

Евросоюз (ЕС) в современном мире более не может полагаться только на "мягкую силу" для продвижения своей повестки, а будет укреплять отношения с США и НАТО и собственные военные возможности. Об этом заявил в четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на виртуальном форуме по вопросам сотрудничества США и ЕС в сфере обороны. Конференция была организована представительством ЕС в США и вашингтонским Институтом Брукингса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ЕС сегодня перестал быть наивным. Он более не может полагаться только на мягкую силу, чтобы продвигать свою повестку на мировой арене. Более того, сегодня уже не понятно, где заканчивается мягкая сила и начинается обычная", - сказал Боррель.

В этой связи он высказался за дальнейшее укрепление отношений с США и взаимодополняемость с НАТО, но также отметил необходимость укрепления военных возможностей Евросоюза. Боррель сказал, в частности, что ЕС продолжит развивать собственный фонд обороны, направленный на поддержку развития европейской оборонной промышленности и предоставление ей приоритета в получении заказов европейских государств.