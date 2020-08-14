Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон готов принять участие в предложенном Россией онлайн-саммите по ядерной программе Ирана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.

«Мы подтверждаем свою принципиальную готовность. Ранее мы уже предлагали инициативы в том же духе», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной «ядерной сделке» по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств — постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.

Соединенные Штаты разорвали договоренности с Ираном в одностороннем порядке осенью 2018 года и отказались от всех своих обязательств в рамках «ядерной сделки», после чего начали восстанавливать и ужесточать односторонние санкции против Ирана.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий).