В ЕС заявили, что ситуация с коронавирусом в ряде стран союза сейчас хуже, чем в марте

Ситуация с пандемией нового коронавируса в некоторых государствах Евросоюза в настоящее время обстоит хуже, чем на пике распространения заболевания в марте текущего года. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В некоторых странах ситуация сейчас даже хуже, чем на пике в марте. Это вызывает чрезвычайное беспокойство", - сказала она, но при этом не стала пояснять, о каких именно странах идет речь.

Еврокомиссия на пресс-конференции обнародовала отчет по оценке рисков от коронавируса, подготовленный Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний. В нем отмечается, что число заражений коронавирусом неуклонно растет в странах ЕС и Великобритании с августа 2020 года. "Число новых случаев [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 неуклонно растет в странах ЕС/ Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Великобритании с августа 2020 года, но это по-разному влияет на все страны. В ряде из них наблюдаемый рост заболеваемости коррелирует с повышением частоты тестирования и интенсивной передачей инфекции среди лиц в возрасте от 15 до 49 лет", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что "уязвимость населения к инфекции остается высокой". "Имеющиеся данные исследований свидетельствуют о том, что уровень иммунитета у населения составляет менее 15% в большинстве стран ЕС/ЕЭЗ и Великобритании. Нынешняя эпидемическая ситуация во многих странах вызывает озабоченность, поскольку она создает повышенный риск инфицирования уязвимых лиц (лиц с факторами риска развития тяжелой формы COVID-19, таких как пожилые люди) и медицинских работников, особенно в сфере первичной медико-санитарной помощи, и требует целенаправленных действий в области общественного здравоохранения", - отмечается в отчете.