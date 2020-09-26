В ФРГ зафиксировали максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки с конца апреля

Коронавирус нового типа был выявлен за последние сутки у 2 507 жителей Германии, это максимальный показатель с конца апреля. Как сообщил в субботу Институт Роберта Коха (RKI, подчиняется Минздраву ФРГ), от последствий заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа умерли девять человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Индекс репродукции вируса составляет 0,91. Это означает, что, условно, 100 заразившихся передают инфекцию 91 человеку.

Самые высокие темпы прироста в ФРГ фиксировались в конце марта и начале апреля - более 6 тыс. инфицированных за сутки. Затем статистика начала сокращаться, и уже в мае введенные ограничения начали отменять. С июля число заразившихся опять начало расти. Это объясняется также и тем, что в Германии делают существенно больше тестов - около 1 млн в неделю.

Сейчас жителям Германии необходимо носить маски в магазинах, транспорте и общественных учреждениях. До конца года отменены все массовые мероприятия. В Мюнхене с 24 сентября масочный режим также ввели на некоторых городских площадях и пешеходных улицах.