Британские власти планируют привить от коронавируса меньше половины населения страны

Власти Великобритании рассчитывают, что вакцину от коронавируса нового типа получит меньше половины жителей страны. Об этом глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем заявила в интервью, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Люди продолжают говорить о "времени, когда вакцинируют все население", однако здесь есть ошибка. Вакцинация лиц моложе 18 лет проводиться не будет. Это вакцина только для взрослых, преимущественно людей старше 50 лет, представителей особо уязвимых категорий, сотрудников системы здравоохранения и домов по уходу за престарелыми и инвалидами", - пояснила Бингем. Власти рассчитывают привить 30 млн жителей Великобритании, население которой составляет около 67 млн человек.

По словам Бингем, введение вакцины здоровым молодым людям, среди которых риск развития тяжелых форм болезни низок, может оказаться контрпродуктивным и принести больше вреда, чем пользы. Она также отметила, что вакцинировать большее число людей может быть целесообразно в том случае, если эффективность препарата будет близка к 95%, однако подчеркнула, что это маловероятно.

К настоящему моменту Великобритания заключила предварительные контракты на поставку десятков миллионов доз шести перспективных вакцин-кандидатов, проходящих клинические испытания. Наибольшие надежды в королевстве возлагают на вакцину, разработанную Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Несмотря на временную приостановку испытаний этого препарата в связи с подозрением на серьезный побочный эффект у одного из добровольцев компания по-прежнему рассчитывает, что данные об эффективности вакцины будут получены уже к концу этого года или началу следующего, что даст возможность начать ее широкое применение.