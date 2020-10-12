В ЕС заявили, что не намерены вводить общий карантин

Евросоюз не намерен вводить общий карантин и закрывать границы, поэтому с целью гармонизации норм перемещения внутри сообщества Еврокомиссия (ЕК) разработала единую систему классификации регионов Евросоюза в зависимости от уровня пандемии, с едиными правилами перемещений. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник видеообращении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия разработала систему цветовых кодов для регионов, которая разделит все регионы ЕС на "красную", "оранжевую" ("желтую") и "зеленую" зоны риска. Эти зоны будут отображаться на одной общей карте для всего Евросоюза, которую можно будет посмотреть онлайн на нашем сайте reopen.europa.eu. Система основана на общих критериях и общих требованиях, она позволит упростить движение через границы, чтобы избежать их закрытия и введения общего карантина, - заявила она. - Теперь эта система должна быть утверждена всеми национальными правительствами".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что никаких ограничений не должно быть при передвижении между "зелеными" регионами, однако при путешествиях из "красных" или "оранжевых" зон национальные правительства могут потребовать от вас пройти анализ на коронавирус или выдержать карантин. "Правительства должны будут своевременно предоставлять полную информацию о мерах до их введения, а те, кто путешествует по неизбежным причинам, например транспортные работники, а также кто путешествует по семейным обстоятельствам (в рамках воссоединения или посещения членов семьи, живущих за границей) будут освобождены от прохождения карантина", - заявила она.

"Многие национальные правительства ввели ограничения на перемещения через границу в последние месяцы. Это привело к неразберихе национальных мер, в Евросоюзе у нас действуют разные типы цветовых кодов, разные критерии и разные правила тестирования и прохождения карантина. Трудно разобраться, куда можно ездить, каких правил придерживаться, когда вы туда попадете, и какие нормы нужно выполнять по возвращении. Мы должны синхронизировать эту систему, чтобы сделать правила более понятными для европейцев", - сказала глава Еврокомиссии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 37,4 млн человек, свыше 1,07 млн умерли.